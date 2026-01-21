Mit seiner Rede auf dem Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos hat Donald Trump am Mittwoch eine weitere Eskalation im Streit um Grönland vorerst vermieden und damit auch die Gemüter am Aktienmarkt ein Stück weit beruhigt. Der US-Präsident schloss Gewalt in der Grönland-Frage aus. An seinem Ziel, dass sein Land zum Schutz der Vereinigten Staaten und der Welt Grönland übernehmen müsse, hielt er jedoch fest. Seine jüngsten Zolldrohungen gegenüber europäischen Staaten erneuerte Trump nicht.