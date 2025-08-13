Nach einer Fortsetzung der Rekordjagd im frühen Handel ist den Anlegern die Puste ausgegangen. So ging es für den technologielastigen Nasdaq 100 am Mittwoch zuletzt sogar um 0,12 Prozent auf 23.811 Zähler nach unten. Der marktbreite S&P 500 pendelte beim Stand von 6.446 Punkten um seinen Vortagesschluss. Beide Indizes hatten am Dienstag nach Inflationsdaten Höchststände erreicht und diese am Mittwoch übertroffen. Der Leitindex Dow Jones Industrial , der noch etwas von einer Bestmarke entfernt ist, gewann 0,58 Prozent auf 44.716 Punkte.