Anleger gehen damit zunächst optimistischer in die neue Börsenwoche, die aber weiter unruhig und schwankungsreich werden könnte. Denn in den kommenden Tagen stehen zahlreiche Quartalszahlen auf der Agenda, unter anderem von den Tech-Schwergewichten Microsoft , Meta und Apple . Hinzu kommt am Mittwoch die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed, auf die sich der Markt bereits vorbereitet./tih/he