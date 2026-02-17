Nach dem feiertagsbedingt langen Wochenende sind die US-Aktienmärkte mit Verlusten in die neue Börsenwoche gestartet. Marktbeobachtern zufolge dauern die Sorgen um den Themenkomplex Künstliche Intelligenz (KI) an. Der US-Leitindex Dow Jones Industrial gab um 0,4 Prozent auf 49.330 Zähler nach. Schon in der Vorwoche hatten Zweifel an den hohen Investitionen grosser KI-Konzerne die Stimmung an den Börsen getrübt, auch weil viele der Unternehmen nach der KI-Rally der vergangenen Jahre mittlerweile sehr hoch bewertet sind.