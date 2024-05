In den USA waren die Arbeitskosten zu Jahresbeginn stärker gestiegen als erwartet. Zudem legten auch die Hauspreise deutlicher als erwartet zu. Die Sorgen, dass die Inflation weiter hartnäckig hoch bleibt, werden dadurch grösser und dämpfen die zunehmend schwächer werdende Hoffnung auf baldige Zinssenkungen. Mit Blick auf die an diesem Mittwoch anstehende Leitzinsentscheidung der Notenbank Fed dürften die Währungshüter abermals an ihrer straffen Haltung festhalten.