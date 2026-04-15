Mit einem Kursplus von 6,5 Prozent für Tesla könnten die Papiere des E-Fahrzeugherstellers ihren seit Ende des vergangenen Jahres gültigen Abwärtstrend brechen, den sie damals nach dem Erreichen eines Rekordhochs von fast 500 Dollar eingeleitet hatten. Unter den Aktien der «Magnificent 7» - der Unternehmen mit der grössten Marktkapitalisierung - waren Tesla am Mittwoch der stärkste Wert. Microsoft erfreute die Anleger mit einem Aufschlag von 4,3 Prozent.