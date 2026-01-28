Für die Papiere des vor allem im Gesundheitsbereich tätigen Konzerns Danaher ging es um rund 2 Prozent bergab. Die Entwicklung im abgelaufenen Quartal war zwar besser ausgefallen als von Experten erwartet worden war, die Prognose für den Gewinn im laufenden Geschäftsjahr enttäuschte aber./ajx/he