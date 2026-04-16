Nach ihrem starken Vortag haben die US-Börsen am Donnerstag erneut zugelegt. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann zuletzt 0,41 Prozent auf 26.312 Zähler und der marktbreite S&P 500 stieg um 0,11 Prozent auf 7.031 Punkte. Beide Indizes hatten zuvor bereits ihre Rekorde vom Mittwoch noch etwas weiter hinauf geschraubt.