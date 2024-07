Die Aktien des Flugzeugbauers hatten zunächst deutlich zugelegt, waren dann aber ins Minus gedreht. Denn mehr als 2.600 in den USA zugelassene 737-Flugzeuge müssen auf Anordnung der US-Flugsicherheitsbehörde FAA ihre Sauerstoffgeneratoren überprüfen lassen. Zuvor war mehrfach berichtet worden, dass sich einige Geräte aus ihrer Position verschoben haben, wodurch sie in einem Notfall keinen Sauerstoff mehr liefern können. Zuletzt lagen die Anteilscheine von Boeing moderat im Plus.