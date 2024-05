Der Dow Jones Industrial sprang im frühen Handel zeitweise um anderthalb Prozent hoch, kam dann aber deutlich zurück. Zuletzt legte er um 0,79 Prozent auf 38 527,38 Punkte zu. Auf Wochensicht steuert er damit auf ein Plus von 0,8 Prozent zu. Der S&P 500 gewann am Freitag 0,88 Prozent auf 5109,36 Zähler und der technologielastige Nasdaq 100 zog um 1,69 Prozent auf 17 835,75 Zähler an.