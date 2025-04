Nach einem im Tief fast 13-prozentigen Verlust im Dow in den ersten fünf Tagen des April - der Nasdaq hatte etwas mehr als 14 Prozent eingebüsst - war rasch eine deutliche Erholung gefolgt. US-Präsident Trump, der noch am 2. April mit einem drakonischen Zollpaket den «Tag der Befreiung» ausgerufen hatte, war bereits eine Woche später wieder zurückgerudert. Die «Leute» seien etwas unruhig und «ein bisschen ängstlich» geworden, war seine Begründung für den Kurswechsel in der Handelspolitik gewesen.