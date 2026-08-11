Beide Kriegsparteien ringen weiter um die vollständige Wiedereröffnung der Strasse von Hormus, über die ein Grossteil der Ölexporte aus den Förderstaaten am Golf abgewickelt wird. Zuletzt hatte US-Präsident Donald Trump versichert, dass die Handelsroute nach einer Minenräumung wieder für Schiffe befahrbar sei. Sie werde «zu 100 Prozent» von den USA kontrolliert. Zuvor hatte der Iran hingegen eine Öffnung der Meerenge von Zugeständnissen der USA abhängig gemacht./ajx/he