Zwischen der Gewerkschaft der Drehbuchautoren und den grossen Studios und Streaming-Anbietern in den USA gibt es nach fast fünf Monaten Streik eine «vorläufige Einigung». Dabei handele es sich um eine grundsätzliche Übereinkunft, die nun aber noch endgültig abgestimmt werden müsse, teilte die Writers Guild of America (WGA) mit. Hollywoods Autoren waren Anfang Mai in den Ausstand getreten. Für die Papiere des Streaminganbieters Netflix ging es um 1,1 Prozent bergauf. Walt Disney aber verloren 0,4 Prozent und Warner Bros Discovery rutschten um 2,7 Prozent ab.