Die New Yorker Aktienmärkte sind am Donnerstag nach dem jüngsten Zinsschock auf Stabilisierungskurs. Nach den deutlichen Kursverlusten, die die Aussicht auf nur noch von zwei Zinssenkungen der US-Notenbank Fed im Jahr 2025 am Vortag ausgelöst hatte, nutzten mutige Anleger das ermässigte Niveau zunächst einmal wieder zum Einstieg.