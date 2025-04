Die US-Aktienmärkte haben am Dienstag im Handelsverlauf ihren Erholungsversuch abgebrochen. Der Dow Jones Industrial büsste einen Grossteil seines Gewinns aus dem frühen Handel von fast 4 Prozent ein und notierte zuletzt nur noch 0,9 Prozent im Plus bei 38.303 Punkten. Der marktbreite S&P 500 drehte zwischenzeitlich sogar kurz ins Minus und gewann zuletzt 0,5 Prozent auf 5.088 Zähler. Auch der von den grossen Technologieaktien dominierte Nasdaq 100 sank kurzzeitig in den negativen Bereich und notierte zuletzt 0,6 Prozent höher bei 17.540 Punkten.