Die US-Aktienmärkte haben nach ihrem jüngsten Ausverkauf am Montag im frühen Handel massiv zwischen Minus und Plus geschwankt. Der Dow Jones Industrial sackte zunächst um bis zu 5 Prozent auf den tiefsten Stand seit Dezember 2023 ab, drehte plötzlich steil nach oben bis auf plus 2 Prozent und notierte zuletzt wieder 2,01 Prozent im Minus bei 37.544,33 Punkten.