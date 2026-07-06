Er trat am Montag zuletzt mit 52.902 Zählern auf der Stelle. Zuvor hatte er bei gut 53.052 Punkten einen Höchststand erreicht. Der technologielastige Nasdaq 100 legte dagegen um 1,2 Prozent auf 29.683 Zähler zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,6 Prozent auf 7.531 Punkte.