Nach dem langen Wochenende sind die US-Börsen am Dienstag schwach in den September gestartet. Bereits zu Handelsbeginn hatten sich die Anleger vor Stimmungsdaten aus der Industrie zurückgehalten. Diese fielen dann enttäuschend aus, was den Abwärtssog verstärkte. Als Belastung hinzukam ein Kursrutsch bei Halbleiterwerten.