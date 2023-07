Die leichten Verluste der US-Börsen vom Vortag haben sich am Donnerstag ausgeweitet. Am Markt hiess es, Anleger machten sich angesichts des ungebrochenen Booms am US-Arbeitsmarkt neue Sorgen über längerfristig hohe Zinssätze. Der Leitindex Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 1,00 Prozent auf 33 945 Punkte und rutschte also wieder unter die 34 000er Marke.

06.07.2023 16:01