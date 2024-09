Die Aktien von Oracle setzten am Freitag mit zuletzt noch plus 1,5 Prozent ihre Rekordjagd fort. Der Softwarekonzern gab bei der Firmenmesse «CloudWorld» in Las Vegas eine optimistische mittel- bis langfristige Prognose ab. JPMorgan-Analyst Mark Murphy lobte vor allem den Mut für das ambitionierte Wachstumsziel bis 2029. Bereits am Dienstag hatte Oracle gute Quartalszahlen vorgelegt und Zuversicht für die Geschäfte rund um KI in der hauseigenen Cloud-Infrastruktur verbreitet.