Der Dow Jones Industrial gewann am Dienstag 0,3 Prozent auf 52.345 Punkte. Für den Juni ergibt dies zwar ein Plus von 2,6 Prozent. Im bisherigen Jahresverlauf jedoch hat der bekannteste Wall-Street-Index mit einem Gewinn von knapp 9 Prozent nicht einmal halb so stark zugelegt wie der Nasdaq 100. Der marktbreite S&P 500 gewann an diesem Handelstag 0,7 Prozent auf 7.495 Punkte, was für die ablaufenden drei Monate ein Plus von rund 8 Prozent und für das erste Halbjahr eines von 9,5 Prozent bedeutet.