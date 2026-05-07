Der Dow Jones Industrial fiel zuletzt um 0,7 Prozent auf 49.555 Punkte, nachdem er anfangs kurzzeitig über die Marke von 50.000 Punkten geklettert war. Der marktbreite S&P 500 erklomm zunächst ein Rekordhoch, drehte aber ins Minus und verlor zuletzt 0,5 Prozent auf 7.331 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,3 Prozent auf 28.526 Punkte abwärts, nachdem der technologielastige Auswahlindex anfangs ebenfalls einen weiteren Höchststand markiert hatte.