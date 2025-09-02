Steigende Zinsen an den Kapitalmärkten und teils stark fallende Technologieaktien haben am Dienstag die grossen US-Aktienindizes belastet. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel im frühen Handel um 1,2 Prozent auf 44.979 Punkte. Damit entfernte sich der Dow wieder von dem vor kurzem erreichten Rekordhoch von knapp 45.758 Zählern. Am Montag waren die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen.