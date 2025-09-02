Die Gefahr weiter steigender Staatsschulden hat Investoren zu Verkäufen von US-Staatsanleihen veranlasst. Im Gegenzug stiegen deren Renditen am Dienstag. Das wiederum lastete an den Aktienbörsen auf der Tech-Branche, die bei vielen Anlegern als sehr hoch bewertet gilt. Bei steigenden Zinsen hinterfragen Anleger diese hohen Bewertungen.
Der von Tech-Schwergewichten dominierte Nasdaq 100 Index verlor 1,3 Prozent auf 23.118 Zähler. Amazon , Nvidia , Apple , Microsoft und Meta büssten bis zu 2,3 Prozent ein. Der S&P 500 gab um 1,3 Prozent auf 6.378 Punkte nach./bek/jha/
(AWP)