Keine Euphorie löste dagegen unter Investoren die Nachricht aus, dass sich der Lebensmittelkonzern Kraft Heinz in zwei separate börsennotierte Unternehmen aufspalten wird. Bereits im Mai hatte Kraft Heinz «mögliche strategische Transaktionen» publik gemacht. Die Aufspaltung macht die Fusion der beiden Branchengrössen Heinz und Kraft aus dem Jahr 2015 wieder rückgängig. Der Kurs fiel um 3,2 Prozent.