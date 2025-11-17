An den US-Börsen hat sich zum Wochenauftakt wenig getan. Die Bewegungen der grossen Aktienindizes hielt sich am Montag im frühen Handel in engen Grenzen. Die Marktteilnehmer hielten sich vor den im weiteren Verlauf der Woche anstehenden Konjunkturdaten zurück. Nach dem Rekordhoch des Dow Jones Industrial am Mittwoch und anschliessenden Verlusten gab der Leitindex im frühen Handel um 0,1 Prozent auf 47.125 Zähler nach.