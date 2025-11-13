Der Dow verlor zwei Stunden vor Schluss 1,34 Prozent auf 47.610 Punkte. Dabei rutschte der Leitindex wieder unter die 48.000-Punkte-Marke, die er am Mittwoch klar hinter sich gelassen hatte. Zuletzt hatte sich der US-Leitindex besser entwickelt als seine Indexkollegen und dies traf auch am Donnerstag wieder zu. Während der S&P 500 um 1,62 Prozent auf 6.740 Punkte fiel, sackte der Nasdaq 100 um 2,26 Prozent auf 24.940 Zähler ab.