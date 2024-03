Die US-Aktienmärkte sind mit Schwung in die neue Börsenwoche gestartet. Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Mittwoch verzeichnen vor allem die Technologiewerte an der Nasdaq klare Kursgewinne, während es an der Wall Street verhaltener zugeht. Für etwas Unterstützung sorgten besser als erwartet ausgefallene Daten vom US-Immobilienmarkt.