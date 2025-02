Vor der mit Spannung erwarteten Quartalsbilanz des Chip-Giganten Nvidia nach Börsenschluss haben die Kurse am Mittwoch etwas zugelegt. Der von Tech-Schwergewichten dominierte Nasdaq 100 Index legte um 0,6 Prozent auf 21.212 Punkte zu. Zuvor hatte er an vier Handelstagen mehr als 1.000 Punkte oder knapp fünf Prozent eingebüsst. Nvidia-Aktien, die ebenfalls unter Druck geraten waren, erholten sich mit plus 3 Prozent.