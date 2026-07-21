Chip-Aktien wie AMD , Intel , Micron , Sandisk und Western Digital stiegen um 4,2 bis 9,0 Prozent. Der japanischen Finanzzeitung «Nikkei» zufolge hat TSMC mit Kunden darüber verhandelt, die Preise für Halbleiter im kommenden Jahr um bis zu zehn Prozent zu erhöhen. Grund hierfür sollen steigende Kosten für Fertigungsmaterialien sein. Die anstelle von Aktien an der Nasdaq-Börse gelisteten American Depositary Receipts (ADR) des taiwanesischen Chipgiganten stiegen an der Nyse um 3,3 Prozent.