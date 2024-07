Die Unsicherheit um die politische Zukunft von Joe Biden war ein Grund dafür gewesen, warum die Technologiewerte in der Vorwoche stark unter Druck geraten waren. Ein weiterer waren weltweiten IT-Problemen gewesen, die am Freitag die Märkte durcheinandergewirbelt hatten. Verantwortlich dafür war ein fehlerhaftes Update der IT-Sicherheitsfirma Crowdstrike gewesen. Dessen Aktien waren am Freitag um mehr als elf Prozent eingebrochen und büssten am Montag weitere elf Prozent ein.