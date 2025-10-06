Am Montag fiel der Dow um 0,47 Prozent auf 46.540 Punkte. Der breite S&P 500 gewann 0,20 Prozent auf 6.729 Punkte. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,66 Prozent auf 24.950 Punkte nach oben./la/he

(AWP)