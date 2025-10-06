Um weitere gut 10 Prozent auf 4,2 Dollar nach oben ging es für die Anteilscheine von Plug Power , nachdem sie bereits am Freitag um knapp 35 Prozent nach oben geschnellt waren. Auslöser der Rally war eine sehr positive Beurteilung der Investmentbank H.C. Wainwright, die das Kursziel von 3 auf 7 Dollar angehoben und ihre Kaufempfehlung bestätigt hatte. Analyst Amit Dayal sieht in Plug Power einen zentralen Profiteur des wachsenden Marktes für grünen Wasserstoff.