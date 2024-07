Nach dem Rekordlauf zur Wochenmitte hat sich die Stimmung an den US-Börsen am Donnerstag wieder eingetrübt. Der breit aufgestellte S&P 500 und der Technologie-Index Nasdaq Composite hatten sich zunächst noch zu Höchstständen aufgerafft, doch zuletzt gerieten die Tech-Werte wieder unter Druck. Neue Preisdaten fielen zwar etwas besser als von Analysten erwartet aus, aber die Anleger hatten offensichtlich schon zuvor mit guten Nachrichten von der Inflationsseite gerechnet und die Kurse im Vorfeld entsprechend in die Höhe getrieben. Nun machten die Investoren sicherheitshalber Kasse.