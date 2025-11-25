Anleger blickten auf Konjunkturdaten, die wegen der zwischenzeitlichen, teilweisen Schliessung von Regierungsbehörden mit grosser Verspätung veröffentlicht wurden. So waren die Umsätze im Einzelhandel im September weniger gestiegen als erwartet. Beobachtern zufolge könnte dies ein weiteres Argument für eine Leitzinssenkung der Notenbank Fed im Dezember sein.