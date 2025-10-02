Tesla büssten nach zunächst deutlichen Gewinnen zuletzt 4,0 Prozent ein. Der Schlussspurt bei US-Subventionen für den Kauf von Elektroautos hatte dem Unternehmen nach Monaten sinkender Verkäufe einen Absatzrekord beschert. Ein Analyst sprach von zwar «besser als erwartet ausgefallenen Zahlen» des E-Autoherstellers, aber sie seien «rückblickend». In der Zukunft seien nun aber die Auswirkungen von Gesetzesänderungen auf den Markt für handelbare Emissionszertifikate wichtig und die Nachfrage nach E-Autos in einem nicht mehr subventionierten US-Markt.