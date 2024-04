Gespannt wird auf die Resultate zahlreicher Tech-Giganten wie Meta , Alphabet und Microsoft gewartet, die im Wochenverlauf anstehen. Bereits am Dienstag wird von Tesla das Zahlenwerk erwartet. Am Tag davor büsste die Aktie fast vier Prozent ein. Angesichts der schwächelnden Nachfrage senkte der Elektroautobauer erneut die Preise. Speziell auf dem chinesischen Markt könnte die Rabattschlacht bei E-Autos damit in die nächste Runde gehen. In China herrscht zunehmend Konkurrenz durch einheimische Autobauer.