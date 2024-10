Kräftige Kursgewinne von Schwergewichten in der US-Technologiebranche haben am Dienstag für Gewinne am New Yorker Aktienmarkt gesorgt. Der überwiegend mit Standardwerten bestückte Dow Jones Industrial hatte das Nachsehen. Er zeigte sich rund zwei Stunden vor dem Handelsschluss nur leicht im Plus. Zuletzt legte der bekannteste Wall-Street-Index um 0,16 Prozent auf 42.022 Punkte zu.