Die Blicke der Marktteilnehmer richten sich bereits auf die nächste Woche. Dann stehen US-Inflationsdaten und Leitzinsentscheidungen an, und zwar sowohl der US-Notenbank Fed am Mittwoch als auch der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Während Anleger bei der EZB fest mit einer weiteren Zinsanhebung rechnen, spricht bei der Fed einiges für eine Zinspause. Am Vortag veröffentlichte Daten vom Arbeitsmarkt etwa liessen eine Abkühlung erkennen. Doch ausgemacht ist eine Zinspause noch nicht, zumal in dieser Woche die australische und die kanadische Notenbank mit Zinsanhebungen die Märkte auf dem falschen Fuss erwischt hatten./ajx/men