Die Anleger an der technologielastigen Nasdaq-Börse warten auf die Quartalszahlen von Nvidia , die der Chiphersteller am Mittwoch nach Börsenschluss veröffentlicht. Allein wegen der Marktkapitalisierung und des zuletzt immensen Wachstums ist der Konzern mit seinen Chips für Künstliche Intelligenz (KI) imstande, weltweit die Börsen zu bewegen. Am Dienstag ging es für den Nvidia-Kurs erst einmal moderat bergab.