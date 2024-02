Starke Quartalsberichte weiterer amerikanischer Technologie-Giganten haben am Freitag für gute Stimmung an den US-Börsen gesorgt. Die zuletzt ins Stocken geratene Rekordrally erhielt frischen Schwung. Dem überraschend stark ausgefallenen Arbeitsmarktbericht, der die Wall Street zunächst etwas ausgebremst hatte, gewannen Anleger letztlich auch Positives ab. Er ist zwar ein weiterer Wermutstropfen für all jene, die weiterhin Hoffnungen auf rasche Zinssenkungen in den USA hegen. Zugleich stärkt er aber auch die Aussicht auf solide Unternehmensgewinne.

02.02.2024 20:09