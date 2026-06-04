Was die Lage im Nahen Osten betrifft, gab es etwas mehr Hoffnung auf eine Waffenruhe im Libanon, auch wenn die Hisbollah-Miliz die mit Israel ausgehandelten Bedingungen abgelehnt hat. Sinkende Ölpreise kamen aber bei Technologiewerten nicht zur Geltung. Ein Kursrutsch um elf Prozent bei Broadcom riss an der Nasdaq eine ganze Reihe an Chip-Aktien mit nach unten, die zuletzt gut gelaufen waren. Die Titel von Nvidia gewannen allerdings zuletzt 2,4 Prozent.