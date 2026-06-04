Der Fokus an der Nasdaq lag ganz klar auf Broadcom und der Enttäuschung, dass der Chipkonzern seinen KI-bezogenen Ausblick für dieses und das kommende Jahr nicht erhöhte. Anleger hatten sich von dem Unternehmen, das in US-Dollar gemessen zum sechstgrössten der Welt geworden ist, mehr versprochen. Broadcom riss eine ganze Reihe an zuletzt gut gelaufenen Chip-Aktien mit nach unten./tih/he