Zudem hatte sich die Stimmung der-Verbraucher im Mai zwar merklich eingetrübt, wie der deutliche Rückgang des von der Universität Michigan erhobenen Konsumklimas zeigte. Allerdings war das Minus nicht so stark, wie in einer ersten Schätzung ermittelt. In der zweiten Erhebung zeigte sich auch, dass die Inflationserwartungen der Konsumenten nicht ganz so hoch waren wie zunächst ermittelt.