Die US-Aktienmärkte haben am Montag ihre moderaten Anfangsgewinne nicht halten können und sind leicht ins Minus abgerutscht. Mangels wichtiger Konjunktur- und Unternehmensnachrichten läuft der Handel am Montag in ruhigen Bahnen. Neben den anhaltenden Konjunktur- und Zinssorgen mahnen die jüngsten Ereignisse in Russland die Anleger zur Zurückhaltung. Vergangene Woche hatten mehrere Zentralbanken ihre Leitzinsen teils deutlicher als erwartet angehoben und weitere Erhöhungen angedeutet.

26.06.2023 16:46