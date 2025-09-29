Mit plus 0,9 Prozent auf 24.716 Punkte nahm der Nasdaq 100 wieder Kurs auf seine Bestmarke bei rund 24.782 Punkten. Der S&P 500 gewann 0,4 Prozent auf 6.670 Zähler, während der Dow mit minus 0,1 Prozent auf 46.199 Zähler kaum vom Fleck kam. Die beiden letztgenannten Indizes hatten am vergangenen Dienstag Höchststände erklommen und damit - wie zuvor die Nasdaq - von Hoffnungen profitiert, dass die US-Leitzinsen nach dem nun erfolgten ersten Zinsschritt der Fed in diesem Jahr noch weiter sinken werden. Niedrigere Zinsen verhelfen Unternehmen zu geringeren Finanzierungskosten.