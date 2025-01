In der Rangliste der «Magnificent 7», also der sieben Tech-Riesen aus den USA, war die Kursentwicklung durchwachsen. Nvidia war gemeinsam mit Microsoft am positivsten unterwegs. Meta verlor ein Prozent. Von dem Social-Media-Konzern kam der Vorschlag, Inhalte von Ebay in den Facebook-Marktplatz zu integrieren, um damit Kartellforderungen der Europäischen Union nachzukommen. Dies hievte die Titel des Anzeigenportals um 12 Prozent nach oben.