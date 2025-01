Nvidia wagten nach einer Welle an Gewinnmitnahmen, die es am Vortag gegeben hatte, zunächst einen Erholungsversuch, der aber mit einem Minus von zuletzt 0,1 Prozent scheiterte. Ermutigende Aussagen des Konzernchefs Jensen Huang hatten Anleger am Vortag dazu genutzt, um Kasse zu machen, doch Analysten zeigten sich entspannt. Bei Nvidia gebe es viele Aspekte, die für Investoren spannend blieben, schrieb Bernstein-Analyst Stacy Rasgon.