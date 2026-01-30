Der Leitindex Dow Jones Industrial lag nach einer halben Handelsstunde 0,4 Prozent tiefer bei 48.875 Punkten. Für die Woche zeichnet sich damit ein ähnlich hohes Minus ab, doch für den Januar verbleibt er mit 1,7 Prozent im Plus. Der marktbreite S&P 500 fiel am Freitag auch um 0,4 Prozent auf 6.941 Zähler, während der Nasdaq 100 0,7 Prozent auf 25.713 Punkte verlor. Seine Wochenbilanz bleibt damit positiv und für den Januar weist der Tech-Index noch einen Anstieg um 1,8 Prozent auf.