Der Leitindex Dow Jones Industrial lag nach einer Handelsstunde 0,4 Prozent tiefer bei 48.890 Punkten. Für die Woche zeichnet sich damit ein ähnlich hohes Minus ab, doch für den Januar verbleibt er mit 1,7 Prozent im Plus. Der marktbreite S&P 500 fiel am Freitag auch um 0,4 Prozent auf 6.943 Zähler, während der Nasdaq 100 0,7 Prozent auf 25.716 Punkte verlor. Seine Wochenbilanz bleibt damit positiv und für den Januar weist der Tech-Index noch einen Anstieg um 1,8 Prozent auf.