Neben der Geldpolitik blieb vor dem Wochenende die Berichtssaison der Unternehmen im Fokus. Bei Apple reichte ein überraschend starkes iPhone-Rekordquartal nicht für eine positive Kursreaktion, wie der Abschlag zeigt, der zuletzt aber auf 0,3 Prozent schrumpfte. Der Technologieriese machte klar, dass das gute Quartal auf Kosten der Lagerbestände ging, was nun als Problem dargestellt wird. Tim Long vom Analysehaus Barclays setzte hinter die Nachhaltigkeit des Aufschwungs ein Fragezeichen.